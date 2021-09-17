880 двухлетних сосен высадили школьники и учителя в Воронежской области

Первый этап акции по посадке саженцев «Сохраним лес» стартовал на днях в Савальском лесничестве. В ней приняли участие ребята из Грибановской школы с учителями. Вместе с лесниками они посадили за день 880 двухлетних сеянцев сосны на площади 0,2 гектара.

В течение октября – ноября предстоит озеленить 142,6 гектаров в семи лесничествах области. Новые лесные насаждения появятся в Бутурлиновском, Давыдовском, Донском, Новоусманском, Пригородном, Савальском, Теллермановском лесничествах. Кроме сосен высадят около 600 тысяч сеянцев березы, сосны, дуба.