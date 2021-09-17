Больше 696 тысяч жителей Воронежской области уже привились от коронавируса

Фото с сайта ДЗВО

По данным на утро пятницы, 17 сентября, в прививки от коронавируса получили 696 486 человек, из них 655 654 граждан завершили вакцинацию.

Граждане, которые одними из первых привились от болезни, уже начали ревакцинироваться. На данный момент ревакцинацию прошли 25 960 человек, из них 22 468 человек получили обе дозы препарата. В департаменте здравоохранения региона напомнили, что эту процедуру проводят во всех прививочных пунктах через 6 месяцев после перенесенного заболевания COVID-19 или завершенной первичной вакцинации. Ревакцинацию проводят теми же препаратами, что и вакцинацию: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - двумя компонентами с интервалом в две-три недели, а также препаратом «Спутник Лайт» - одноразово.

В эти дни также идет прививочная кампания против гриппа, которая стартовала с 1 сентября. В регион уже поступила партия вакцины «Ультрикс квадри» в количестве 314 тысяч доз. Они уже распределены по медучреждениям области.