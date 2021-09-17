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Общество17 сентября 2021 12:23

В Воронеже санврачи сообщили о самой высокой смертности от «ковида» за последние 1,5 месяца

За последние сутки умерли 29 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Количество смертей за сутки резко увеличилось.

Количество смертей за сутки резко увеличилось.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи сообщили о том, что на утро пятницы, 17 сентября, стало известно еще о 29 смертях жителей Воронежской области от «ковида». Страшные цифры привели в региональном оперштабе. Это самые жуткие показатели за последние 1,5 месяца. Всего «ковид» свел в могилу уже 5 432 наших земляка.

Велико и число новых заразившихся – 483 человека (сутки назад – 481). Всего за время пандемии в нашем регионе их стало уже 126 522.

Единственный положительный момент – увеличилось число выздоровевших. За последние сутки их было 339 (для сравнения, на утро 16 сентября – 317). Всего жителей Воронежской области, победивших «ковид», стало 106 959.