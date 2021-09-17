В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело по аварии, где погибли пять человек

Фото с места ДТП. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту жуткого ДТП в Панинском районе. В аварии на трассе Курск-Саратов, случившейся в 00.15 в пятницу, 17 сентября, погибли пять человек.

Дело возбудили по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы, минимальное – 8 лет.

Напомним, пьяный 51-летний водитель «КамАЗа», житель Каширского района врезался в стоявший из-за другого ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, «Форд Фьюжн», а тот – в грузовик «Вольво». В результате аварии скончались на месте 43-летняя женщина, рулившая «Фордом», а также четверо ее пассажиров: двое мужчин 47 и 35 лет, 43-летняя женщина и ребенок (в Следственном комитете уточнили, что это была двухлетняя девочка). Получила травмы 71-летняя женщина. Она тоже ехала в «Форде». 51-летний шофер «Вольво», житель столицы Калмыкии Элисты, в аварии серьезных травм не получил. Как и предполагаемый виновник ДТП.

- Водитель «Камаза» задержан, решается вопрос об его аресте. Следователи провели осмотр места ЧП, транспортные средства изъяты, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Ход следствия взяли на контроль в прокуратуре.