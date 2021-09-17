«Образ будущего» объединил тысячи неравнодушных Воронежцев в стремлении улучшить окружающее пространство

.

В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента Кристина Кулешова и Артем Зубков .

Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ будущего» появился по инициативе экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, гражданскому собранию «Лидер», региональной Торгово-промышленной палате и Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», которые и выступили учредителями данной организации.

Это стало примером успешной совместной работы власти, бизнеса и жителей. Люди сами придумывали идеи благоустройства. Совет организации отбирал лучшие, а дирекция отслеживала их реализацию.

За два месяца уже воплотили 118 проектов, предложенных жителями региона, среди которых детские площадки, освещение, уличные сцены, водонапорные башни, восстановление систем водоснабжения, благоустройство парков и скверов, обеспечение людей доступом к скоростному интернету и другие.

На мероприятии были подведены итоги первого этапа конкурса лучших реализованных социальных инициатив, получивших поддержку АНО «Образ будущего».

.

Алексей Гордеев отметил, что уделять внимание нужно небольшим проектам, которые действительно необходимы жителям. Только они сами знают, какой инфраструктурный компонент им необходим: сквер, спортивная площадка или же интернет.

«На конкурс поступило 385 заявок, из которых 268 получили поддержку экспертного и наблюдательного советов на сумму более 230 миллионов рублей. Эффект от этого почувствовали 222 тысячи жителей нашей области», — сказал заместитель председателя Госдумы.

Алексей Гордеев поблагодарил неравнодушных жителей региона за активность и вместе с председателем правления ГС «Лидер» Борисом Нестеровым наградил отличившихся.

Так, в номинации «Лучший проект 2021» победителем признали ТОС «Радуга» Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского района. Благодаря «Образу будущего» у местных жителей появилась многофункциональная спортивная площадка, где они смогут играть в баскетбол, теннис, кататься на роликах и скейтбордах. Зимой там оборудуют каток. Победители получили сертификат на 1 млн рублей для реализации нового проекта в следующем году и премию в 50 тысяч рублей.

В номинации «Самый значимый проект» победу одержала детско-юношеская спортивная школа Павловска, которая получила инвентарь для занятий в секциях. По словам директора учреждения Елены Чаркиной, такого масштабного пополнения спортивного инвентаря в ДЮСШ не было как минимум 20 лет. У павловских мальчишек и девчонок появились новые мячи для волейбола, гандбола, футбола, штанги, турники, оборудование для настольного тенниса, ориентирования, занятий стрельбой, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой, конкурные седла для юных конников.

Жителям села Гороховка Верхнемамонского района победу присудили в номинации «Самый креативный проект». Там разместили остановочный павильон из износостойких, прочных материалов, защищенных от коррозии. Остановка в селе нужна была давно. В самом его центре, где находятся администрация и Дом культуры, людям приходилось в любую погоду ждать автобус под открытым небом или на крыльце банка. Активные жители выступили с инициативой обустроить современный павильон.

Победителями проекта «Лучшее техническое решение» стали активисты из села Першино Нижнедевицкого района. Высокоскоростной интернет появился на семи улицах населенного пункта.

«Весной я инициировал создание проекта АНО «Образ будущего», и уже в июне развернулась активная работа по отбору заявок. Второе неофициальное название проекта — штаб добрых дел. По инициативе жителей в районах строят детские и спортивные площадки, обустраивают парки и скверы, устанавливают водонапорные башни, фонари и светофоры, подключают интернет. Это небольшие, но важные дела, которые делают жизнь людей удобнее. За три месяца проект охватил все 32 района Воронежской области, в каждом из них одобрено сразу несколько заявок. Минимальное количество — три, максимальное — двенадцать», —подвел итоги Алексей Гордеев.

«На награждении присутствовал основной актив АНО «Образ будущего», но я знаю, что в этой работе участвуют сотни воронежцев. И цель проекта, помимо реализации добрых дел, заключается в объединении людей. За довольно короткий срок в АНО «Образ будущего» поступили сотни заявок, и это очевидное подтверждение, что жители готовы брать инициативу в свои руки и трудиться сообща. Наша задача — вовремя поддержать начинания», - сообщил он.

Алексей Гордеев отметил, что уделять внимание нужно небольшим проектам, которые действительно необходимы жителям. Только они сами знают, какой инфраструктурный компонент им необходим: сквер, спортивная площадка или же интернет.

«На конкурс поступило 385 заявок, из которых 268 получили поддержку экспертного и наблюдательного советов на сумму более 230 миллионов рублей. Эффект от этого почувствовали 222 тысячи жителей нашей области», — сказал заместитель председателя Госдумы.

Алексей Гордеев поблагодарил неравнодушных жителей региона за активность и вместе с председателем правления ГС «Лидер» Борисом Нестеровым наградил отличившихся.

Так, в номинации «Лучший проект 2021» победителем признали ТОС «Радуга» Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского района. Благодаря «Образу будущего» у местных жителей появилась многофункциональная спортивная площадка, где они смогут играть в баскетбол, теннис, кататься на роликах и скейтбордах. Зимой там оборудуют каток. Победители получили сертификат на 1 млн рублей для реализации нового проекта в следующем году и премию в 50 тысяч рублей.

В номинации «Самый значимый проект» победу одержала детско-юношеская спортивная школа Павловска, которая получила инвентарь для занятий в секциях. По словам директора учреждения Елены Чаркиной, такого масштабного пополнения спортивного инвентаря в ДЮСШ не было как минимум 20 лет. У павловских мальчишек и девчонок появились новые мячи для волейбола, гандбола, футбола, штанги, турники, оборудование для настольного тенниса, ориентирования, занятий стрельбой, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой, конкурные седла для юных конников.

Жителям села Гороховка Верхнемамонского района победу присудили в номинации «Самый креативный проект». Там разместили остановочный павильон из износостойких, прочных материалов, защищенных от коррозии. Остановка в селе нужна была давно. В самом его центре, где находятся администрация и Дом культуры, людям приходилось в любую погоду ждать автобус под открытым небом или на крыльце банка. Активные жители выступили с инициативой обустроить современный павильон.

Победителями проекта «Лучшее техническое решение» стали активисты из села Першино Нижнедевицкого района. Высокоскоростной интернет появился на семи улицах населенного пункта.

«Весной я инициировал создание проекта АНО «Образ будущего», и уже в июне развернулась активная работа по отбору заявок. Второе неофициальное название проекта — штаб добрых дел. По инициативе жителей в районах строят детские и спортивные площадки, обустраивают парки и скверы, устанавливают водонапорные башни, фонари и светофоры, подключают интернет. Это небольшие, но важные дела, которые делают жизнь людей удобнее. За три месяца проект охватил все 32 района Воронежской области, в каждом из них одобрено сразу несколько заявок. Минимальное количество — три, максимальное — двенадцать», —подвел итоги Алексей Гордеев.

«На награждении присутствовал основной актив АНО «Образ будущего», но я знаю, что в этой работе участвуют сотни воронежцев. И цель проекта, помимо реализации добрых дел, заключается в объединении людей. За довольно короткий срок в АНО «Образ будущего» поступили сотни заявок, и это очевидное подтверждение, что жители готовы брать инициативу в свои руки и трудиться сообща. Наша задача — вовремя поддержать начинания», - сообщил он.