Под Воронежем на том же месте, где случилась авария с 5 смертями, в ДТП погибла 16-летняя девушка

Последствия ДТП, где погибла 16-летняя девушка. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 16 сентября, в 20.45 на 283 километре дороги Курск-Саратов в Панинском районе. 17-летний водитель «Лады-Калины», житель Анны, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено-Логан». В аварии погибла 16-летняя девочка, ехавшая в отечественной машине. Пассажир «Рено-Логан», 32-летняя женщина, получила травмы и попала в больницу. Водителю французской иномарки, 27-летнему воронежцу, госпитализация не потребовалась.

Последствия ДТП, где погибла 16-летняя девушка. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате этой аварии на этом участке дороги вынуждены были остановиться грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Форд Фьюжн». В пятницу, 17 сентября, в 00.15 в них врезался пьяный водитель «КамАЗа». В этой аварии погибли пять человек, еще двое попали в больницу.

- В Воронежской области 16 сентября случилось 138 ДТП, из них 103 – в Воронеже, 24 – на районных дорогах, 11 – на федеральных трассах. В 12 авариях шесть человек погибли, 13 получили травмы. Задержаны 15 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.