Воронежский «Буран» победил ХК «Рязань» в первом домашнем матче сезона

Хоккеисты "Бурана" радуются первой домашней победе в сезоне. Фото: с сайта ХК «Буран»

Первый домашний матч сезона, на который после долгого перерыва пришли зрители – 1500 человек, для «Бурана» начался неудачно. Уже на третьей минуте игрок «Рязани» Никита Куракин реализовал большинство – 0:1. В конце первого периода Данил Макаров показал, что тоже умеет реализовать численное преимущество – 1:1.

Едва начался второй период, как Кирилл Басистый снова вывел гостей вперед. И снова счет сравнял Макаров – на 33 минуте.

На старте третьего периода «Буран» наконец-то повел в счете – отличился Руслан Абросимов. Однако «ураганных» снова подвело удаление. На 43 минуте за него наказал точным броском Исаак Валицкий.

Овертайм остался за воронежцами. Всего за семь секунд до сирены победу «Бурану» принес Максим Казаков.

Главный тренер «ураганных» Михаил Бирюков подвел итоги матча:

- Не знаю, правильно ли мы с ребятами посчитали, но у нас получилось, что в городе год и восемь месяцев не было хоккея, за исключением нескольких товарищеских матчей. Мы знали, что сегодня будет максимальная заполняемость дворца спорта, насколько это сейчас возможно в связи с пандемией. Поэтому очень серьезно готовились и хотели порадовать зрителей, которые пришли на этот матч. И, наверное, это сказалось на игре. Первый период был очень нервный, парни очень переживали, с шайбой плохо работали, не могли ее укротить, кучу ошибок наделали. Но было видно, что они очень хотят, что они заряжены, самоотверженны, готовы работать, за что им большое спасибо. Во втором периоде все-таки немного успокоились. Не совсем логичный гол мы второй получили. Но опять же, ребята молодцы, работали до конца. Хотелось бы выделить именно желание и самоотверженность команды, ее дух и характер. Две последние игры мы на жилах достаем и впереди у нас тяжелая серия. Надеюсь, что мы еще добавим в контроле шайбы и в качестве самой игры.