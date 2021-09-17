В Воронеже сгорела «Лада», а в Воробьевском районе – «КамАЗ»

Огонь сильно повредил всю кабину "КамАЗа". Фото с места происшествия. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Две машины горели вечером в четверг, 16 сентября, в Воронежской области.

В 15.55 загорелся «КамАЗ» в поселке Первомайский Воробьевского района. Вспыхнула кабина грузовика. Тушить его приехали две пожарные машины с восемью специалистами МЧС на борту. С пламенем справились в 16.07. Но кабина к тому времени уже выгорела полностью.

А в 19.32 огненное ЧП случилось в Воронеже на улице Димитрова. Там загорелась «Лада-Веста». На месте ЧП работали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Огонь потушили в 19.42. Поврежден моторный отсек автомобиля на площади два квадратных метра.

На обоих пожарах пострадавших не было.