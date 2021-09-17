В Воронеже открылся новый зал для тренировок юных каратистов

.

На первом этаже многоэтажного дома №4 на улице Карпинского в Воронеже открыли зал единоборств для юных каратистов, которые занимаются в муниципальной спортивной школе №22. Для тренировок оборудовали несколько помещений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 16 сентября.

.

На открытии побывали руководитель городского управления физкультуры и спорта Александр Бахтин, депутат горДумы Александр Чистяков и директор спортивной школы Юрий Болдырев.

На капремонт, перепланировку помещения и закупку оборудования из муниципального бюджета было выделено порядка 3 млн рублей.

Как отметил Александр Бахтин, в горадминистрацию не раз обращались местные жители с просьбой создать в этом микрорайоне спортивный объект. Но поскольку территория плотно застроена, найти свободный участок для строительства спортзала было проблематично. Власти Воронежа приняли решение о перепрофилировании свободного муниципального помещения под объект спорта.

Сегодня в спортзале три просторных зала – два для общей тренировки, один – со снарядами для отработки ударной техники. Одновременно здесь могут заниматься две группы по 12 человек. Тренеры уже приступили к набору детей. Этот вид спорта оказался востребованным не только у школьников, но и у взрослых. Для них планируют проводить платные занятия.

Как отметил один из тренеров школы, многократный победитель и призер Первенств Юга России по каратэ Руслан Приступа, занятия полезны всем возрастам. Ученики постигают и непосредственно науку ведения боя, и изучают комплексы движений, блоков и перемещений, которые влияют на общее развитие координации и дыхания.

– Много чему есть поучиться. За более, чем двадцать лет, что я в этом единоборстве, я не видел ни одного человека, кого оно сделало хуже, это точно. И что еще характерно – здесь, помимо спортивных результатов, очень важно каким человек пришел, и каким он стал, как он сформировался. Ребята работают и добиваются. Вчера они что-то не могли, а сегодня могут. Это им в жизни очень помогает, – уверен Руслан Леонидович.

.

Желающие заниматься в новом зале на ул. Карпинского, 4 могут обращаться в муниципальную спортивную школу по телефонам: +7 (473) 242-91-10, +7 (473) 225-77-27.

Кроме того, как отметили в мэрии, в 2021 году в Воронеже продолжается работа по реконструкции спортивных объектов. Сейчас идет ремонт 10 открытых спортивных площадок с заменой покрытия. Общая сумма вложений составит более 10 млн рублей.

Евгения Фролова