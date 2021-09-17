Появились фото страшной аварии под Воронежем, где погибли пять человек

Последствия страшного ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские разместили фото с места страшной аварии в Панинском районе, где погибли пять человек. Одна из машин свернулась в гармошку, остались только колеса. Другую придавил упавший «КамАЗ».

Напомним, жуткое ДТП случилось в пятницу, 17 сентября, в 00.15. На трассе Курск-Саратов из-за случившейся там аварии стояли грузовик «Вольво» и легковая машина «Форд Фьюжн» . В них врезался «КамАЗ».

Последствия страшного ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Погибли все пять человек находившихся в «Форде»: водитель, 43-летняя женщина, и четыре ее пассажира: 47, 43, 34 и трех лет – все жители Аннинского района. 51-летний шофер «КамАЗа» и 71-летняя женщина также из Аннинского района, ехавшая в «Форде», получили травмы. 51-летнему мужчине из Калмыкии, управлявшему «Вольво», медицинская помощь не потребовалась.

Последствия страшного ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «КамАЗа» оказался пьян. В его крови обнаружили содержание алкоголя 0,9 мг/л.