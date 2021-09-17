В Воронеже с выходных начнутся холодные дожди

Солнечные дни скоро закончатся, начнется непогода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики сообщили об еще большем похолодании, ждущим воронежцев в выходные. Да еще и пойдут затяжные дожди.

- Связано это с приходом циклона. Он принесет с собой осадки. Ночи станут более теплыми. Если недавно было +1…+2, то теперь температура повысится до +8. А вот дни, так как не будет солнца, станут более холодными. Столбик термометра опустится до +12. Максимум в ближайшие дни будет +15 градусов, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на субботу, 18 сентября, подует восточный ветер, пойдет слабый дождь при +6 градусах. Днем он усилится, потеплеет до +12.

В воскресенье, 19 сентября, ночью ветер сменится на юго-восточный, снова небольшие осадки на этот раз при +8 градусах. Днем дождь опять усилится. Столбик термометра поднимется до +13 градусов.

В ночь на понедельник, 20 сентября, подует южный ветер. Однако погода не изменится по сравнению с сутками ранее - +8 и слабый дождь. Днем он не прекратится, но и не усилится. Температура поднимется до +15.

Во вторник, 21 сентября, ночью ветер сменится на юго-западный. Дождь усилится при +8 градусах. Днем он не прекратится и не ослабнет. Столбик термометра поднимется до +12.