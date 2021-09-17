Под Воронежем водитель «КамАЗа», устроивший ДТП, в котором погиб 3-летний ребенок и еще 4 человека, был пьян

На скорой в больницу отвезли двух человек, еще пять погибли. Фото: из архива «КП»

Полицейские сообщили о результатах алкотеста 51-летнего водителя «КамАЗа» с подсолнечником, устроившего жуткое ДТП с пятью погибшими в Панинском районе. В крови мужчины обнаружили 0,9 мг/л алкоголя.

Напомним, страшная авария случилась в пятницу, 17 сентября, в 00.15. На трассе Курск-Саратов грузовик «Вольво» и машина «Форд Фьюжн» стояли из-за случившегося там ДТП. В них и врезался «КамАЗ». Погибли все пять человек находившихся в «Форде»: водитель, 43-летняя женщина и четыре ее пассажира: 47,43, 34 и трех лет – все жители Аннинского района. Шофер «КамАЗа» и 71-летняя женщина также из Аннинского района, ехавшая в «Форде», получили травмы. 51-летнему мужчине из Калмыкии, управлявшему «Вольво», медицинская помощь не потребовалась.