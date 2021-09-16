Высвободившиеся машины перенаправят на маршруты № 7 и № 11. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 18 сентября в Воронеже изменится схема движения троллейбуса № 17 «ул. Перхоровича – ул. Владимира Невского». Как сообщили в мэрии Воронежа, его продлят до улицы Антонова-Овсеенко. Заниматься перевозками в этом направлении будут автобусы большой вместимости. Частично вводить их на маршрут начали еще в июле. Оставшуюся часть высвободившегося электротранспорта перенаправят к троллейбусам № 7 и № 11.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Воронежа.

Изменившийся маршрут переименуют в № т17 «ул. Перхоровича – ул. Антонова-Овсеенко». Автобусы проследуют от остановки «Перхоровича» по одноименной улице, Южно-Моравской, Пешестрелецкой, Донбасской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Антонова-Овсеенко до остановки «ул. Антонова-Овсеенко». В обратном направлении – по улицам Антонова-Овсеенко, Хользунова, Московскому проспекту, улицам Донбасской, Пешестрелецкой, Южно-Моравской, Перхоровича.