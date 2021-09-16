Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Воронеже с балкона выпала 80-летняя пенсионерка. Ее тело обнаружили у одного из домов на Волго-Донской. По словам очевидцев, женщина могла выпасть с пятого этажа.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, «следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на СМЭ для установления точной причины смерти».

Напомним, что сегодня ранее из окна многоэтажки на улице Ломоносова выпала 25-летняя девушка. Она умерла, и ее тело также отправили на экспертизу.