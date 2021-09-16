Под Воронежем во время застолья мужчина зарезал собутыльника

Во время ссоры хозяин нанес гостю несколько ударов ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

12 сентября около автомобильной дороги в селе Каменно-Верховка было найдено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Полицейские во взаимодействии со следователями СК по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего хозяина жилища, в котором произошел бытовой конфликт», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что 11 сентября 32-летний потерпевший находился в доме селе Каменно-Верховка Каширского района в гостях у своего знакомого сверстника, с которым распивал спиртное.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого хозяин нанес гостю несколько ударов ножом, после чего последний покинул дом. А на следующий день был найден мертвым.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).