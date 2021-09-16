Жителя Воронежской области осудят за избиение и издевательства над женой и двумя сыновьями

Несмотря на большое количество доказательств, мужчина свою вину не признал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Подгоренского района. Его обвиняют в регулярном причинении физических и психических страданий своим детям и жене.

51-летний мужчина жил в поселке Красный Восход Подгоренского района вместе с 37-летней супругой, двумя сыновьями семи и 17 лет, а также трехлетней дочерью. Почти полтора года глава семейства, который на деле оказался тираном, систематически избивал жену и сыновей. Устав от постоянных издевательств, в ноябре 2020 года женщина вместе с детьми ушла в кризисный центр «Дом надежды», а затем расторгла брак. Время шло, но страх мести бывшего супруга не отпускал. Только в марте 2021-го пострадавшая обратилась к правоохранителям.

- Обвиняемый вину не признал. Несмотря на это, следствие собрало достаточную доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, результаты проведенных экспертиз, протоколы следственных и процессуальных действий. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК Вадим Стрижаков.