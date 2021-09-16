В Воронеже начинает работу центр общественного наблюдения

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Все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября в центре будет транслироваться видео с камер наблюдения на участках. Таким образом, каждый посетитель сможет увидеть, как проходит голосование по всей области. Благодаря этой мере будет обеспечена открытость и прозрачность всего выборного процесса. В центре установлено восемь больших экранов и компьютеров, на которых в режиме онлайн транслируется видео с 673 участков, расположенных в Воронежской области. Из них 382 находятся в Воронеже, остальные – в районах.

- Центр общественного наблюдения - это новинка выборов 2021, - рассказала председатель общественной палаты Наталия Хван, - это общественное видеонаблюдение для граждан нашего региона. Любой совершеннолетний человек может подать заявку и прийти сюда. Так что теперь на выборах есть несколько пар глаз: стена видеонаблюдения, персональные компьютеры, общественные наблюдатели на местах, мониторинговые группы во всех районах области. То есть, если возникнет какая-то спорная ситуация, мы можем быстро среагировать. К тому же, сейчас мы проверяем и предварительную готовность УИКов к голосованию.