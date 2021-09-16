По словам очевидцев, женщина упала с пятого этажа и едва не приземлилась на выходившего из подъезда мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Воронеже 25-летняя женщина выпала из окна одного из домов на улице Ломоносова.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, «следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело отправлено на СМЭ для установления точной причины смерти».

По словам очевидцев, женщина упала с пятого этажа и едва не приземлилась на выходившего из подъезда мужчину.