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Происшествия16 сентября 2021 18:00

В Воронеже 25-летняя женщина выпала из окна

Трагедия произошла рядом с одним из домов на улице Ломоносова
Алексей СЕРГУНИН
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По словам очевидцев, женщина упала с пятого этажа и едва не приземлилась на выходившего из подъезда мужчину.

По словам очевидцев, женщина упала с пятого этажа и едва не приземлилась на выходившего из подъезда мужчину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Воронеже 25-летняя женщина выпала из окна одного из домов на улице Ломоносова.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, «следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело отправлено на СМЭ для установления точной причины смерти».

По словам очевидцев, женщина упала с пятого этажа и едва не приземлилась на выходившего из подъезда мужчину.