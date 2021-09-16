В Воронеже из-за ДТП на окружной образовалась многокилометровая пробка

Жертв и пострадавших нет. Скриншот из соцсетей.

В Воронеже из-за ДТП с участием военной колонны на окружной образовалась многокилометровая пробка. Одна из военных машин столкнулась с гражданским автомобилем.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Западного военного округа, «командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП. Плановое движение колонны военной техники проводилось в сопровождении сотрудников ВАИ с соблюдением мер безопасности и скоростного режима. Выясняются все обстоятельства произошедшего».

К счастью, жертв и пострадавших нет.