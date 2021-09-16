Жителя Воронежской области отправили в тюрьму за пять эпизодов воровства в течение полутора месяцев

При рассмотрении всех эпизодов, объединенных в одно уголовное дело, злоумышленник полностью признал свою вину, но давать показания не захотел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как информирует пресс-служба Аннинского районного суда, ранее судимый местный житель вновь отправился за решетку после серии краж.

Начиная с 24 апреля по 8 июня этого года он похитил из частных домов 15 металлических пролетов, куртку, кроссовки, бейсболку, цифровую телевизионную приставку, две телескопические удочки, телефонные наушники, серьги с камнем «Александрит», продукты питания и 500 рублей. Суммарный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей. Все противозаконные действия мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Любопытно, что при рассмотрении всех эпизодов, объединенных в одно уголовное дело, злоумышленник полностью признал свою вину, но давать показания не захотел.

В результате его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.