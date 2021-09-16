Житель Воронежской области отдал виртуальным аферистам свыше 300 тысяч рублей

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области, «за минувшие сутки на территории региона мошенники пять раз обманывали доверчивых граждан. Общий ущерб составил около 600 тысяч рублей».

Одним из пострадавших оказался 23-летний житель Хохольского района, которому позвонили лжесотрудники банковской организации. Аферисты сообщили, что на него оформлен кредит и необходимо отменить заявку. Отменяется она, по их словам, путем оформления новой. Потерпевший сообщил им коды из смс-сообщения.

Затем ему снова позвонили мошенники и представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что некие аферисты теперь уже действительно оформили на него кредит и ему необходимо сообщить «код защиты», чтобы те не завладели этими деньгами.

Потерпевший продиктовал все данные, которые поступили в смс-сообщении и мошенники перевели 315 тысяч рублей, которые были взяты в кредит, по своим реквизитам. Мужчина, осознав, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Очень часто мошенники убеждают граждан оформить заявку для отмены предыдущей и далее действуют по двум сценариям, либо переводят деньги через личный кабинет, либо просят потерпевшего их обналичить и зачислить на номера телефонов.

Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и с недоверием относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02.