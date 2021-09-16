Выписали из больницы последнего пострадавшего при взрыве воронежской маршрутки

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Последнего пострадавшего при взрыве маршрутки №10а выписали из больницы. Еще двое долечиваются амбулаторно, сообщили в департаменте здравоохранения.

Напомним, ЧП с маршруткой произошло в центре Воронежа 12 августа: в девять вечера у ГЧ взорвался автобус №10а. В итоге 26 пассажиров получили травмы, двое из них - скончались. Силовики до сих пор расследуют инцидент - проверяют три версии.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, троим тяжелораненым - по 500 тысяч рублей, еще 12 получившим травмы средней тяжести, - по 100 тысяч рублей.