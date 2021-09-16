Спустя 555 дней в Воронеж возвращается хоккей со зрителями

Перед сегодняшней встречей «Буран» занимает 20-е место с тремя очками в активе. Фото hcburan.ru.

Сегодня в рамках 5-го тура высшей хоккейной лиги наш «Буран» будет принимать «Рязань». Грядущая встреча имеет особый статус. Впервые с 7 февраля 2020 года, то есть спустя 555 дней, воронежские болельщики смогут увидеть игру любимого клуба вживую.

Напомним, что «ураганные» начали сезон с трех гостевых поражений кряду – от альметьевского «Нефтяника» (1:2), ижевской «Ижстали» (1:2, по буллитам) и пермского «Молота» (3:6). Первая победа была одержана в Нефтекамске над местным «Торосом» (3:2, по буллитам).

Перед сегодняшней встречей «Буран» занимает 20-е место с тремя очками в активе. У «Рязани» на один балл больше и 19-й промежуточный результат.

Начало игры на льду дворца спорта «Юбилейный» в 19:00.