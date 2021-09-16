Причиной убийства семьи из Воронежской области стал бытовой конфликт

фото: сайт СУ СКР по Воронежской области.

Утром 16 сентября жители Каменского района сообщили о зверском убийстве в частном доме в Волчанском сельском поселении. Там нашли тела женщины и двоих детей. В местной администрации рассказали, что руководство и правоохранители находятся на месте. Известно, что мать воспитывала детей одна. Год назад у нее умер муж.

По факту убийства региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. В преступлении подозревают мужчину, который сегодняшним утром устроил нападение на Лискинский районный отдел полиции. При взрыве пострадал 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы.Страж порядка получил осколочное ранение голени правой ноги. С семьей же, по данным следователей, неизвестный расправился из-за бытового конфликта перед тем, как выехать в Лиски.

Сотрудники оперативных служб продолжают устанавливать личность подозреваемого и его местонахождение. По имеющейся у силовиков информации, после взрыва он направился в сторону Острогожска.