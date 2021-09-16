Житель Воронежской области позавидовал знакомому и угнал у его матери ВАЗ

60-летняя жительница села Пески Поворинского района утром не обнаружила у дома «шестерки». Автомобиль нашли на одной из улиц. Подозреваемого быстро вычислили.

28-летний мужчина признался, что 14 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позавидовал знакомому - сыну хозяйки автомобиля, который часто ездил на нем по селу. Он знал, что ВАЗ припаркован возле дома, поэтому пришел к нему, увидел, что дверца машины не заперта, сел в автомобиль, запустил двигатель, соединив провода зажигания и поехал кататься по селу. А после угнанный автомобиль бросил на одной из улиц, и отправился к себе домой.

За угон парню грозит до пяти лет лишения свободы.