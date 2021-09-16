Силовики рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве под Воронежем полицейского

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном СУ СКР, рассказали о состоянии правоохранителя, пострадавшего при нападении на районный отдел полиции в Лисках. ЧП случилось 16 сентября в 5.30. Неизвестный приехал к зданию и взорвал входную дверь. В результате чего ранения получил сотрудник взвода патрульно-постовой службы. По данным следователей, 26-летний страж порядка получил осколочное ранение голени правой ноги. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напавшего на ОМВД также подозревают в убийстве семьи из-за бытового конфликта. В Каменском районе в Волчанском сельском поселении нашли тела женщины и двух детей. По обоим случаям возбудили уголовные дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат

Сотрудники оперативных служб продолжают устанавливать личность подозреваемого и его поиск.