Спасатели предупредили воронежцев о заморозках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЧС предупредило воронежцев о неблагоприятной погоде. По сводкам синоптиков, ночью и утром 17 сентября местами по области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.

В результате низких температур воздуха в ночные и утренние часы повышаются риски возникновения техногенных пожаров из-за использования населением обогревательного оборудования.

Заморозки опасны и для сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных растений, расположенных в низких местах, поэтому укройте урожай или снимите его.

При возникновении ЧП звоните по телефонам: 01 или 112 (с мобильного), по телефону доверия - 277-99-00, в дежурную диспетчерскую службу 296-93-69.