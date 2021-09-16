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Общество16 сентября 2021 12:31

Спасатели предупредили воронежцев о заморозках

В ночь на пятницу ожидается до -2
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЧС предупредило воронежцев о неблагоприятной погоде. По сводкам синоптиков, ночью и утром 17 сентября местами по области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.

В результате низких температур воздуха в ночные и утренние часы повышаются риски возникновения техногенных пожаров из-за использования населением обогревательного оборудования.

Заморозки опасны и для сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных растений, расположенных в низких местах, поэтому укройте урожай или снимите его.

При возникновении ЧП звоните по телефонам: 01 или 112 (с мобильного), по телефону доверия - 277-99-00, в дежурную диспетчерскую службу 296-93-69.