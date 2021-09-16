Воронежские волейболисты одержали волевую победу в Кубке России

Сегодня наши земляки сыграют с махачкалинским «Дагестаном». Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.

В Ростове продолжается розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».

Во второй игровой день воронежский «Кристалл-Черкизово» проявил волевые качества в матче с ижевским «ИжГТУ-Динамо». Проиграв в первой партии (18:25), наши парни смогли переломить ход встречи, выиграв три последующие - 26:24, 25:22, 25:23.

Это уже вторая победа воронежцев на турнире. Ранее «Кристалл» взял верх над хозяевами площадки «Ростов-Волей» – 3:0 (25:12, 25:22, 25:13).

Сегодня наши земляки сыграют с махачкалинским «Дагестаном». Начало встречи в 17:00.

Отметим, что в однокруговом турнире также участвуют «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и ставропольский СтГАУ.