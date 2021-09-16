Мэр Воронежа пообещал ежегодно высаживать не менее тысячи крупномерных саженцев

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Как известно, мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее поручал не только проанализировать расходы на улучшение содержания имеющихся и создаваемых озелененных территорий, но и акцентировал внимание на необходимости значительного увеличения высадок деревьев для компенсации ранее утраченных.

– Все предыдущие годы мы были вынуждены вырубать достаточно много аварийных старовозрастных деревьев на городских улицах, в парках и скверах, - пояснил глава Воронежа. - Эту работу придется продолжать и дальше, в противном случае они будут нести огромную угрозу здоровью и даже жизни горожан. Но параллельно мы значительно увеличим высадку новых деревьев – крупномерных саженцев. На это в 2021 году мы дополнительно направим около 11 миллионов рублей.

Сейчас объявлены первые торги с начальной максимальной ценой контракта в 1 856 126 рублей. Победитель должен будет высадить 120 деревьев с закрытой корневой системой (по 60 лип и кленов).

– Всего в эту осень закупим около 700 таких деревьев, чтобы высадить их на улицах и в зеленых зонах, где ранее производились санитарные вырубки, а также на вновь создаваемых или благоустраиваемых общественных пространствах, где пришлось удалять опасные насаждения, - уточняет Вадим Кстенин. - Мы будем приобретать для Воронежа крупномерные саженцы клена, липы, катальпы, рябины с закрытой корневой системой, высотой не меньше трех метров. На весну также запланируем закупку. Ежегодно будем высаживать не меньше тысячи новых крупномеров. Кроме того, думаю, со временем сможем постепенно нарастить финансирование на эти цели.

От закупки мелких саженцев с открытой корневой системой муниципалитет планирует отказаться. Дело в том, что даже при качественном уходе они сложно приживаются. Сейчас специалисты управления экологии совместно с управами районов окончательно определяются с местами высадок, породным составом и количеством деревьев для проведения второй закупки.

Алексей СЕРГУНИН