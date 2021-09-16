В Воронежской области расчистят еще шесть малых рек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2021 году в Воронежской области планируют расчистить еще шесть малых рек общей протяженностью 27 км.

К середине ноября собираются завершить работы по расчистке 20 км русла реки Икорец в Лискинском и Бобровском районах и двух километров русла Толучеевки в селе Воробьевка. Также проводятся мероприятия по расчистке реки Тавровка в Воронеже.

Кроме того, в этом году начнут подготовительные работы по защите от негативного воздействия вод реки Подгорная в Калаче. Подрядчик должен расчистить русло на участке протяженностью 3,7 км до 1 октября 2023 года.

Завершается разработка проекта по расчистке реки Богучарка (2,7 км) и продолжается проектирование по расчистке двух участков реки Осередь: 15 км в Бутурлиновке и 11,5 км в селе Александровка Павловского района. Ищут подрядчиков на расчистку 2,9 км русла реки Савала в селе Братки Терновского района.

Работы по расчистке рек в Воронежской области ведутся уже 10 лет, за это время расчистили более 110 км водных объектов. Расчистка русел рек в отдельных случаях помогает защитить поселки от затопления. С этой целью в 2015-2017 годах в Калачеевском районе расчистили и углубили более 16 км реки Подгорная и 2 км реки Толучеевка. В этом году должны завершиться также работы по капитальному ремонту шести гидротехнических сооружений, это поможет предотвратить аварийные ситуации в период паводка.

Работы по реабилитации малых рек проходят в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».