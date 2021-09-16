В Воронеже утвердили границы территории «малярного цеха железнодорожников»

фото управления по охране ОКН Воронежской области

Управление по охране объектов культурного наследия утвердило границы еще одного памятника регионального значения - здания малярного цеха железнодорожных мастерских, рабочие которого принимали активное участие в революционных событиях 1905 и 1917 годов (его приняли на охрану в 1983-м). Приказом ведомства помимо графического описания границ, определен режим использования территории ОКН.

Здание малярного цеха железнодорожных мастерских (ул.Свердлова, 5) построено во второй половине XIX века. В дни первой русской революции 1905 года тон событиям задавали именно железнодорожники. Они были инициаторами забастовок под лозунгом «Долой самодержавие!». 14 октября 1905 года в малярном цехе железнодорожных мастерских состоялось общее собрание железнодорожников Воронежа, а также делегатов от рабочих других предприятий города. В общей сложности на собрании было около 5 000 человек. В память об этих событиях в 1925 году на здании цеха была установлена мемориальная доска с текстом: «Здесь в малярном цехе постоянно бывали рабочие митинги в Октябрьскую и Декабрьскую забастовки в революцию 1905 года».

В 1928 году мастерские переименованы в Воронежский паровозоремонтный завод. В 1929 году ему присвоили имя Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны завод был сильно разрушен, оставшиеся материалы и оборудование разграбили. В 1961 году со стороны восточного торцевого фасада малярного цеха пристроили здание тележечного цеха, которое возвышается над историческим объемом малярного.

Во второй половине XX века со стороны северного и южного фасадов появились многочисленные пристройки, которые практически полностью скрывают первоначальный внешний облик. Также имеются сведения, что после Великой Отечественной в результате реконструкции завода над цехом были устроены бытовки для рабочих из белого силикатного кирпича.

В настоящее время на территории бывших железнодорожных мастерских располагается Воронежский тепловозоремонтный завод.