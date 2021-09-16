Воронежцам покажут работы "передвижников" из местного собрания и Третьяковки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 сентября в художественном музее имени Крамского открывается выставка «Передвижники: правда жизни». Проект посвящен 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению их первой выставки.

Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке будут представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие.

Выставка продлится до 5 декабря.