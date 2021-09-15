В Воронеже столкнулись скорая и иномарка: пострадали двое медиков

Фото предоставлено ГУ МВД по региону

Сегодня, 15 сентября, в Воронеже на перекрестке Московского проспекта и Лидии Рябцевой столкнулся автомобиль скорой помощи и «Фиат Дупло». Авария произошла примерно в 19:15 у дома №20. Пострадали двое медиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Предварительно, виновником ДТП оказался 49-летний воронежец, который управлял «Фиатом». Он не предоставил преимущество скорой. Двигаясь в сторону Площади Заставы, включив указатель левого поворота, иномарка делала маневр на улицу Лидии Рябцевой.

За рулем «Газели» находился 54-летний водитель, который перевозил пациента и двигался в сторону Памятника Славы на разрешающий сигнал светофора с выключенными проблесковыми маяками и без использования спецсигналов.

В результате ДТП пострадала 54-летняя сотрудница скорой помощи и ее 24-летняя коллега. По факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.