Воронежский «Факел» победил красноярский «Енисей» и поднялся на четвертое место

Победный гол в матче с "Енисеем" на счету защитника Кирилла Суслова. Фото: с сайта ФК "Факел"

Домашний матч с красноярским «Енисеем» получился для «Факела» нервным, но удачным. На голевой шанс хозяев гости отвечали своим выпадом. Но вот реализация у сибиряков страдала.

Счет на 27 минуте открыл Руслан Магаль, он классно замкнул передачу Олега Дмитриева. И почти тут же после удара с близкого расстояния выручает вратарь «Факела» Илья Свинов. На 37 минуте подключившийся к атаке защитник Кирилл Суслов здорово откликнулся на подачу с углового – 2:0. А на 42-й гости снова упускают свой шанс.

На 49 минуте наконец-то свой бомбардирский счет в этом чемпионате открыл Хызыр Аппаев, он точно ударил после прострела с правого фланга. Но «Енисей» все же размочил счет, отличился Александр Ломакин – 3:1.

Вскоре на поле вышел звездный легионер «Факела» Неманья Пейчинович. Он придал крепости обороне, хотя в одном из эпизодов и заработал предупреждение. Счет в итоге не изменился.

«Факел» набрал 21 очко и поднялся с пятого на четвертое место. Впереди столичный «Спартак-2», которому, как известно, выход в Премьер-лигу не светит. У дубля «красно-белых» 22 очка. А впереди дуэт лидеров. «Оренбург» догнал и обогнал по дополнительным показателям московское «Торпедо». У обоих эти команд по 25 очков.

Ну а у «Факела» впереди 19 сентября выездной матч в Краснодаре против еще недавно грозной «Кубани». Сейчас клуб, потерявший статус ведущего в столице края, занимает предпоследнее, 19 место.