В Воронежской области в заброшенном общежитии нашли труп мужчины

Жители Семилук сообщили о трупе, найденном в заброшенном общежитии рядом с местным колледжем на улице 9 января. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки» 15 сентября. В следственном управлении СКР по Воронежской области подтвердили ее.

Труп обнаружили 14 сентября. В данный момент следователями СК по факту проводится проверка. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

– Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена СМЭ для установления точной причины смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, – рассказали в следственном управлении.