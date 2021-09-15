Воронежский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустило горячую линию, которая посвящена вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, приобретаемой в регионе. Граждане могут получить консультацию с 13 по 24 сентября. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Специалисты ответят на вопросы жителей региона, касающиеся реализации и требований к маркировке продукции. А также расскажут, как проверить ее качество и сроки годности. Также можно узнать о правильном выборе мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд.

Если кто-то столкнулся с покупкой некачественного товара, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

В ведомстве уточнили, что звонить необходимо по телефону: 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00.