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Общество15 сентября 2021 20:01

Воронежский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

Консультацию можно будет получить, пообщавшись со специалистами с 13 по 24 сентября
Евгения ФРОЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустило горячую линию, которая посвящена вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, приобретаемой в регионе. Граждане могут получить консультацию с 13 по 24 сентября. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Специалисты ответят на вопросы жителей региона, касающиеся реализации и требований к маркировке продукции. А также расскажут, как проверить ее качество и сроки годности. Также можно узнать о правильном выборе мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд.

Если кто-то столкнулся с покупкой некачественного товара, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

В ведомстве уточнили, что звонить необходимо по телефону: 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00.