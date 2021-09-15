На время выборов студентов воронежских вузов переведут на дистант

Воронежским вузам рекомендовали проводить дистанционно занятия для студентов, которые будут проходить в корпусах с избирательными участками. Речь идет о 17 и 18 сентября, когда в регионе пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ. Таким образом хотят развести студентов и избирателей, учитывая эпидемиологическую обстановку. Это следует из письма регионального управления Роспотребнадзора к руководителям вузов, которое есть в распоряжении «Комсомолки».

Если же занятия в вузах не смогут провести удаленно, то учреждениям нужно будет предусмотреть «разделение потоков студентов и избирателей». Кроме того, санврачи обязали провести дополнительную дезинфекцию помещений перед началом учебы.

Ранее в мэрии Воронежа сообщили, что часть школ, в которых расположат избирательные участки, также перейдут на дистант.