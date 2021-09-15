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Общество15 сентября 2021 18:02

Ушедший на рыбалку и пропавший воронежский пенсионер нашелся в Семилуках

Дедушку заметила на кольце проезжавшая мимо в авто женщина
Евгения ФРОЛОВА
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Пропавшего в Рамонском районе 83-летнего пенсионера из Воронежа Виктора Кудрявцева нашли живым в Семилуках. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером 15 сентября.

Мужчина пропал накануне. Он поехал в Рамонский район на дачу, а там пошел на рыбалку. С тех пор вестей от него не было. На следующий день волонтеры в соцсетях распространили ориентировку на мужчину. По ней его и узнала женщина. Мужчина стоял возле автомобильного кольца в Семилуках и спрашивал, как ему добраться до Воронежа.

Женщина сообщила волонтерам, а те в свою очередь родственникам и полиции. Сейчас пенсионер дома и хорошо себя чувствует.