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Общество15 сентября 2021 17:32

В Воронеже из-за вспышки ОРВИ на удаленку отправили 32 класса из шести школ

Дети будут учиться дома как минимум неделю
Евгения ФРОЛОВА
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Завтра, 16 сентября еще больше воронежских школьников уйдут на удаленку из-за роста заболеваемости ОРВИ. На дистанционный формат обучения перейдут 32 класса в шести образовательных учреждениях города. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Заболевших там около 30-40%.

Первыми на удаленку ушли ученики четырех младших классов школ № 51 и № 76.

Также дистанционно придется учиться 17 и 18 сентября в дни выборов депутатов Госдумы перейдут тем образовательным учреждениям, в которых расположены участковые избирательные комиссии.