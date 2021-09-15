В Воронеже из-за вспышки ОРВИ на удаленку отправили 32 класса из шести школ

Завтра, 16 сентября еще больше воронежских школьников уйдут на удаленку из-за роста заболеваемости ОРВИ. На дистанционный формат обучения перейдут 32 класса в шести образовательных учреждениях города. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Заболевших там около 30-40%.

Первыми на удаленку ушли ученики четырех младших классов школ № 51 и № 76.

Также дистанционно придется учиться 17 и 18 сентября в дни выборов депутатов Госдумы перейдут тем образовательным учреждениям, в которых расположены участковые избирательные комиссии.