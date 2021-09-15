Полицейские поймали на улице в воронежском селе мужчину с пакетом марихуаны

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Полицейские в Новоусманском районе получили оперативку, что 31-летний местный житель незаконно хранит у себя наркотики. Они выехали в село Рогачевка и там на улице 2-я Пятилетка встретили его.

Мужчина как ни в чем не бывало шел с большим пакетом. Его-то стражи порядка и проверили. В нем оказалось растительное вещество. Экспертиза показала, что оно является наркотическим. В пакете была марихуана, массой 283,23 граммов.

В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что сорвал листья на участке у заброшенного дома.

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