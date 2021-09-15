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Общество15 сентября 2021 16:09

Воронежские полицейские назвали фейком информацию о насильнике с улицы Ароматная

Это может быть просто «травля» должника со стороны коллекторов
Евгения ФРОЛОВА
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Ориентировка оказалась фейком

Ориентировка оказалась фейком

В главном управлении МВД по Воронежской области опровергли информацию о появлении насильника на улице Ароматной в Воронеже, который якобы подозревается в изнасиловании женщины. Стражи порядка призвали население скептически относиться к распространяемой в социальных сетях информации.

Ориентировка о мужчине 30-35 лет появилась в различных источниках. Ряд пользователей сообщали, что преступник одет в черные штаны и футболку и ездит на велосипеде. Но оказалось, данные об этом не соответствуют действительности. И никаких посягательств в отношении девушек этот мужчина не совершал.

В ведомстве предположили, что это может быть просто «травля» со стороны коллекторов в отношении должника. Ранее по интернету «гулял» фейк, что якобы этот же мужчина гонялся за девушкой на улице Новосибирская.