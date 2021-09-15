В центре Воронежа взорвался тротуар

Место ЧП сразу огородили. Фото: предоставлено пресс-службой ГО и ЧС Воронежа.

Во вторник, 14 сентября, около часа дня на улице Никитинской прохожие были напуганы сильным хлопком. Через мгновение они увидели, что плитка на части тротуара сильно повреждена.

По информации специалистов, произошло короткое замыкание силового кабеля. На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. Информация передана собственнику кабеля. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Воронежа.

Напомним, схожее ЧП случилось 7 апреля на улице Плехановской напротив оперного театра. Там в результате взрыва тротуарную плитку и песок разбросало на несколько метров. Отдельные фрагменты упали на припаркованные машины. При этом из-под земли поднялось пламя. Горожане тогда также предполагали, что взорвался кабель.