Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 15:07

В Воронежской области не вернулся с рыбалки 83-летний пенсионер

У пожилого мужчины бывали провалы в памяти
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

В Рамонском районе пропал 83-летний дачник из Воронежа Виктор Кудрявцев. Он пошел на рыбалку на хуторе Панково 14 сентября и до сих пор не вернулся. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» начали поиски мужчины.

Как пояснили волонтеры, мужчина пропадал и раньше, у него могут быть провалы в памяти.

Судя по ориентировке, рост Виктора Кудрявцева 185 см, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. В день исчезновения был одет в рубашку в клетку, штаны, сланцы и розовую кепку. С собой взял удочку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении или видел мужчину, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.