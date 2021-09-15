В Воронежской области утвердили новые сроки охоты на пушных животных

Фото Кирилла Чернорубашкина, предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщил, что охота на пушные виды животных – зайца-русака, лисицу и волка - начнется в регионе с 23 октября.

Напомним, ранее планировалось открыть охоту с 15 сентября, но потом губернатор выпустил указ о переносе сроков более чем на месяц с целью рационального использования охотничьих ресурсов.

Это решение вызвало возмущение со стороны владельцев оружия. Они направили в адрес губернатора обращение с просьбой аргументировать перенос сроков и предоставить расчеты численности животных.

- Согласно закону, пересмотр сроков охоты возможен до 15 мая, а при чрезвычайных обстоятельствах – в течение года, но после согласования с Минприроды. Насколько нам известно, такого согласования департамент не проводил, - рассказали авторы обращения.

В департаменте добавили, что ранее выданные разрешения на добычу пушных животных со сроком охоты с 15 сентября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. (или 31 марта 2022 г.) действительны, начиная с 23 октября.

Напомним, в последнее время воронежцы и жители области стали часто замечать лис у жилья, в том числе и в черте города, что свидетельствует о росте популяции этого вида. Такая ситуация угрожает распространением бешенства, основным переносчиком которого и являются лисы.