В Воронеже автоледи на иномарке сбила женщину на пешеходном переходе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сегодня, 15 августа, на пешеходном переходе автоледи на «Рено Каптюр» сбила женщину. ДТП произошло в 9.45 часов на улице 45 Стрелковой Дивизии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, за рулем была 49-летняя местная жительниц. По предварительным данным, она разворачивалась у дома №259А/3 в сторону Московского проспекта. В это время на пути у нее оказалась женщина, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в больницу по скорой.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают личность пострадавшей.