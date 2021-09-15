В отдаленном воронежском микрорайоне Краснолесный появятся сквер и спорткомплекс

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Сквер и спорткомплекс на месте заброшенных объектов построят в микрорайоне Краснолесном. Такое решение принял мэр Воронежа Вадим Кстенин. Оно было озвучено в ходе выездного совещания на территории краснолесненской средней школы № 24 им. В. Г. Столля, сообщили в горадминистрации 15 сентября.

С инициативной проведения здесь совещания в адрес главы областного центра обратился член центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Ранее к школьной территории примыкала угольная котельная 1964 года постройки. В 2010 году образовательное учреждение перевели на отопление от другого источника, а полуразвалившееся здание осталось.

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По словам Игоря Кастюкевич, месяц назад члены ОНФ побывали в краснолесненской школе и обследовали старую котельную. Сообщили об этом Вадиму Кстенину и здание оперативно было снесено, а территория расчищена.

Во время инспектирования, оказалось, что заброшенная котельная – не единственный объект, который представляет опасность для детей.

– Мы проанализировали ситуацию в микрорайоне и не стали ограничиваться одним объектом. В трехстах метрах от школы находится аварийное здание старых недействующих мастерских, которое тоже представляют опасность для детей, так как рядом располагается детская школа искусств № 3 и библиотека. Сегодня сносим и этот объект, – подчеркнул мэр.

Снос здания старых мастерских поддержали и жители микрорайона.

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– Рядом детская площадка и дорожка, по которой ходят в музыкальную школу. А за ребятишками разве уследишь: пролезают внутрь, как ни ругай, а внутри стекла битого полно, – пожаловалась главе Воронежа жительница соседнего дома.

Участники межведомственного совещания также проработали варианты развития освобождающихся территорий. Вадим Кстенин, осмотрев школу, справедливо заметил, что у учеников нет возможности нормально заниматься спортом, поскольку в учреждении маленький спортзал.

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– Я принял решение о строительстве здесь физкультурно-оздоровительного комплекса, который могли бы использовать как школа, так и жители соседних домов. Эта идея прорабатывалась несколько лет назад, но не была реализована, – подчеркнул глава Воронежа.

Предпроектные наработки уже есть. На территории можно разместить двухэтажную постройку с двумя спортивными залами, трибунами, раздевалками и административными помещениями. Мэр поручил подготовить документы для заключения на проектирование, чтобы в следующем планировать проведение торгов на строительство.

– Думаю, при поддержке правительства региона мы справимся с этим, – отметил Вадим Кстенин.

Хотя, как пояснили в мэрии Воронежа, есть определенные трудности, поскольку Краснолесный целиком входит в границы особо охраняемой природной территории федерального значения. Из-за этого процесс согласования строительства будет сильно осложнен. В том числе надо будет проводить экологическую экспертизу. Без федеральной поддержки и содействия в этом вопросе не обойтись.

А на месте здания бывших мастерских появится сквер. Сейчас здесь только небольшая детская площадка. Мэр Вадим Кстенин поручил главе Железнодорожного района Леониду Беляеву в течение месяца представить проект будущей общественной территории, которая должна получить современное благоустройство, а также новое игровое и спортивное оборудование.