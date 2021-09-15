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Общество15 сентября 2021 11:43

В Воронежской области число смертей от коронавируса за сутки выросло более чем в два раза

Умерли еще 26 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Число тяжелых больных по-прежнему велико.

Число тяжелых больных по-прежнему велико.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 15 сентября коронавирус обнаружили у еще 473 жителей Воронежской области (сутки назад было 470). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с «ковидом». Общее число заболевших в нашем регионе – уже 125 558.

Меньше людей выздоровели - 296 (сутки назад было 313). «Ковид» пока победили 106 303 жителя Воронежской области.

И по-прежнему много наших земляков коронавирус сводит в могилу. На этот раз число смертей 26 (сутками ранее было всего 12). Всего умерли от «ковида» уже 5 377 человек.