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Происшествия15 сентября 2021 10:01

В Воронежской области пьяный водитель укусил полицейского за руку

А перед этим пытался порвать его форму
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как информирует пресс-служба Борисоглебского районного суда, 21-летнего местного жителя будут судить за применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в середине июля текущего года. Инспекторы остановили мотоцикл, за рулем которого находился лишенный прав нетрезвый водитель. Ему не понравилась идея полицейских составить протокол, в результате его он схватил одного из инспекторов за форму, пытался ее порвать, после чего укусил его за руку.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 318 УК РФ мужчине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.