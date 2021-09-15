В Воронежской области пьяный водитель укусил полицейского за руку

Мужчине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как информирует пресс-служба Борисоглебского районного суда, 21-летнего местного жителя будут судить за применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в середине июля текущего года. Инспекторы остановили мотоцикл, за рулем которого находился лишенный прав нетрезвый водитель. Ему не понравилась идея полицейских составить протокол, в результате его он схватил одного из инспекторов за форму, пытался ее порвать, после чего укусил его за руку.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 318 УК РФ мужчине грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.