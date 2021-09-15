В Воронеже маршрутка столкнулась с «Ладой»: ранена пассажирка автобуса

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 14 сентября, около 17.45 у дома № 172 по Ленинскому проспекту случилась авария.

66-летний воронежец, ехавший за рулем «Лады-Калины» по Ленинскому проспекту со стороны улицы 25 Января в направлении Остужева, при повороте налево не уступил дорогу маршрутному «ПАЗу» № 43. В результате машины столкнулись. Пожилой водитель легковой машины в ДТП не пострадал, как и 48-летний воронежец, руливший автобусом. А вот пассажирка маршрутки, 68-летняя жительница Воронежа, получила травмы. На скорой ее отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 14 сентября случилось 112 ДТП, из них в Воронеже – 79, на дорогах в районах – 26, на федеральных трассах – 7. В шести авариях получили травмы семь человек. Инспекторы ГИБДД зафиксировали 620 проездов на красный свет. Задержаны 15 пьяных водителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.