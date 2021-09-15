Житель Воронежской области на тракторе похитил две тонны металла из летнего лагеря

При помощи ножовки по металлу он подпилил и сломал ограждение, погрузив добычу в тележку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба Аннинского районного суда, 19 апреля этого года местный житель похитил металлические трубы с территории не действующего летнего лагеря.

На дело он приехал на личном тракторе МТЗ-80. При помощи ножовки по металлу он подпилил и сломал ограждение, погрузив добычу в тележку. Суммарно он собрал не менее двух тонн. Материальный ущерб владельцам лагеря составил 36 тысяч рублей.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, в результате чего получил наказание в виде 80-ти часов обязательных работ.