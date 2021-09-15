Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2021 8:48

Житель Воронежской области на тракторе похитил две тонны металла из летнего лагеря

За это ему назначили 80 часов обязательных работ
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
При помощи ножовки по металлу он подпилил и сломал ограждение, погрузив добычу в тележку.

При помощи ножовки по металлу он подпилил и сломал ограждение, погрузив добычу в тележку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба Аннинского районного суда, 19 апреля этого года местный житель похитил металлические трубы с территории не действующего летнего лагеря.

На дело он приехал на личном тракторе МТЗ-80. При помощи ножовки по металлу он подпилил и сломал ограждение, погрузив добычу в тележку. Суммарно он собрал не менее двух тонн. Материальный ущерб владельцам лагеря составил 36 тысяч рублей.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, в результате чего получил наказание в виде 80-ти часов обязательных работ.